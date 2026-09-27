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LPU STUDENT PROTEST: हॉस्टल में क्या हुआ? वायरल मैसेज के बाद छात्रों का प्रदर्शन और सड़क जाम

Produced by khajan pandey
07:09 | Updated:

LPU यानी Lovely Professional University, Phagwara में शनिवार देर रात एक वायरल सोशल मीडिया संदेश के बाद छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया और बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में जुट गए। प्रदर्शन के दौरान कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर सामने आई, जिसके बाद छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी प्रदर्शन किया। पुलिस ने वायरल दावे की पुष्टि नहीं की है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई गई है और वायरल संदेश के मूल स्रोत का भी पता लगाया जा रहा है। एलपीयू प्रशासन ने भी छात्रों से सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

LPU यानी Lovely Professional University, Phagwara में शनिवार देर रात एक वायरल सोशल मीडिया संदेश के बाद छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया और बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में जुट गए। प्रदर्शन के दौरान कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर सामने आई, जिसके बाद छात्रों ने जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी प्रदर्शन किया। पुलिस ने वायरल दावे की पुष्टि नहीं की है और पूरे मामले की जांच की

जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई गई है और वायरल संदेश के मूल स्रोत का भी पता लगाया जा रहा है। एलपीयू प्रशासन ने भी छात्रों से सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

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