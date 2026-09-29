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LPU Student Protest: Chitkara से LPU तक 27 घंटे में फैली अफवाह, कैसे भड़का कैम्पस में प्रोटेस्ट?

Produced by Pramod Yadav
11:20 | Updated:

LPU Student Protest: पंजाब की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज चितकारा यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में महज 27 घंटे के अंतर में गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ी सोशल मीडिया अफवाहों के बाद बड़े विरोध प्रदर्शन हुए. चितकारा यूनिवर्सिटी में छात्राओं के गायब होने की अफवाह फैली, जबकि LPU में एक फीमेल स्टूडेंट के साथ रेप का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. मामलों में छात्रों की बड़ी भीड़ जुटी और हालात हिंसा, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ झड़प तक पहुंच गए. पंजाब पुलिस के मुताबिक, फिलहाल दोनों यूनिवर्सिटीज में वायरल किए गए दावों को साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है. लिस यह भी जांच कर रही है कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई कड़ी या समान पैटर्न है. हालांकि, जांच पूरी होने से पहले दोनों मामलों को सीधे तौर पर जोड़ना सही नहीं होगा. इस रिपोर्ट में समझिए चितकारा यूनिवर्सिटी और LPU में आखिर क्या हुआ, सोशल मीडिया पर कौन से दावे वायरल हुए, पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया और क्या एक यूनिवर्सिटी में फैली अफवाह का असर दूसरी यूनिवर्सिटी तक पहुंचा?

LPU Student Protest: पंजाब की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज चितकारा यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में महज 27 घंटे के अंतर में गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ी सोशल मीडिया अफवाहों के बाद बड़े विरोध प्रदर्शन हुए. चितकारा यूनिवर्सिटी में छात्राओं के गायब होने की अफवाह फैली, जबकि LPU में एक फीमेल स्टूडेंट के साथ रेप का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. मामलों में छात्रों की बड़ी भीड़ जुटी और हालात हिंसा, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ झड़प तक पहुंच गए. पंजाब पुलिस के मुताबिक, फिलहाल दोनों यूनिवर्सिटीज में वायरल किए गए दावों को साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है. लिस यह भी जांच कर रही है कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई कड़ी या समान पैटर्न है. हालांकि, जांच पूरी होने से पहले दोनों मामलों को सीधे तौर पर जोड़ना सही नहीं होगा. इस रिपोर्ट में समझिए चितकारा यूनिवर्सिटी और LPU में आखिर क्या हुआ, सोशल मीडिया पर कौन से दावे वायरल हुए, पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया और क्या एक यूनिवर्सिटी में फैली अफवाह का असर दूसरी यूनिवर्सिटी तक पहुंचा?

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