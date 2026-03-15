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02:35 | Updated:

कमर्शियल कस्टमर्स को PNG में शिफ्ट करने की तैयारी, सरकार ने किया ऐलान

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने देश में ईंधन सप्लाई को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने देश में ईंधन सप्लाई को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत के पास कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता है और देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। उनके अनुसार देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त सप्लाई है और कहीं भी स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं

मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का घरेलू उत्पादन करता है, इसलिए आयात की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं सरकार ने यह योजना बनाई है कि जहां कमर्शियल उपभोक्ताओं को LPG सप्लाई में दिक्कत आ रही है, वहां उन्हें PNG कनेक्शन में शिफ्ट किया जाए।

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