LPG Gas Cylinder Crisis: देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। गैस संकट की वजह से आम जनता और छोटे कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह होटल और ढाबे तक बंद होने की नौबत आ गई है। सरकार का दावा है कि गैस की आपूर्ति सामान्य है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा

रही है। सिलेंडर गोदामों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और लोग घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। इस वीडियो में सुनिए आम लोगों और उपभोक्ताओं की जुबानी कि LPG संकट ने उनकी जिंदगी पर क्या असर डाला है और LPG नियमों में बदलाव के बाद हालात कैसे बदल रहे हैं।