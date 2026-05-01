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04:40 | Updated:

LPG Price Hike: चुनाव खत्म होते ही LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोत्तरी,जानें किन पर पड़ेगा असर

LPG Price Hike: चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है… सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने जानकारी दी है कि… शुक्रवार यानी 1 मई से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपये का इजाफा होने जा रहा है…अब राजधानी नई दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3071.50 रुपये हो जाएंगी… हालांकि अच्छी बात यह है कि… घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या घरेलू सिलेंडरों के भी बढ़ सकते हैं दाम…

LPG Price Hike: चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है… सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने जानकारी दी है कि… शुक्रवार यानी 1 मई से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपये का इजाफा होने जा रहा है…अब राजधानी नई दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3071.50 रुपये हो जाएंगी… हालांकि अच्छी बात

यह है कि… घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या घरेलू सिलेंडरों के भी बढ़ सकते हैं दाम…

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