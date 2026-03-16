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Produced by Shubham Garg
09:00 | Updated:

यूपी में 4 दिन में रिकॉर्ड LPG बुकिंग, लाइन पर लगे लोगों का फूटा गुस्सा!

उत्तर प्रदेश में पिछले चार दिनों में गैस सिलेंडर बुकिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि देश में एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई मौजूद है। इस बीच गैस एजेंसियों और वितरण केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।

LPG Cylinder Crisis: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच देश में गैस सिलेंडर को लेकर अचानक मांग बढ़ गई है। कई जगहों पर लोग एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और स्टॉक करने के लिए लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले चार दिनों में गैस सिलेंडर बुकिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा

है कि देश में एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई मौजूद है। इस बीच गैस एजेंसियों और वितरण केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लाइन में लगे लोगों ने भी गैस संकट और बढ़ती चिंता को लेकर अपनी बातें साझा की हैं।

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