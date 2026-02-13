Co-presented by
Loksabha सदस्यता पर BJP का सब्सटेंटिव मोशन, Rahul Gandhi की सदस्यता खत्म करने का मोशन ठोंका

Substantive Motion on Rahul Gandhi: फरवरी 2026 के संसद बजट सत्र में BJP और राहुल गांधी (rahul gandhi) के बीच तीखी जंग छिड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (rahul gandhi) ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते (india us trade deal) पर मोदी सरकार पर हमला बोला, इसे "राष्ट्रीय हितों की बिक्री" और "आत्मसमर्पण" करार दिया। जवाब में BJP सांसद निशिकांत दुबे (nishikant dubey) ने लोकसभा में सब्स्टेंटिव मोशन नोटिस दिया, राहुल की सदस्यता रद्द करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की मांग की। आरोप: राहुल ने "एंटी-इंडिया फोर्सेस" (जैसे सोरोस फाउंडेशन) से जुड़कर देश को गुमराह किया। सरकार ने अपना प्रिविलेज मोशन वापस लिया। विपक्ष ने विरोध किया, सदन स्थगित हुआ। सत्र में हंगामा जारी, कोई स्पष्ट "विजेता" नहीं—राजनीतिक ड्रामा बढ़ा।

