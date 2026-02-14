LIVE: म्यूनिख टाउनहॉल में न्यूक्लियर डील, मिसाइल और रेजीम चेंज पर टकराव

म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 में ईरान पर टाउनहॉल सेशन एक महत्वपूर्ण चर्चा थी, जो 13 फरवरी 2026 को आयोजित हुई। इस सेशन का शीर्षक था “Breaking or Repeating the Cycle? Iran’s Next Chapter”। यह दो भागों में हुआ, जिसमें ईरान के भविष्य, मानवाधिकार, परमाणु कार्यक्रम (Nuclear Deal), मिसाइल प्रोग्राम और ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर फोकस रहा। चर्चा में ईरान के मौजूदा शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों (2026 uprising), मानवाधिकार

उल्लंघनों, और रेजीम चेंज की संभावनाओं पर बात हुई। लिंडसे ग्राहम ने “Venezuela-style method” का जिक्र किया—रेजीम लीडरशिप हटाना लेकिन संरचनाएं बरकरार रखना।