LIVE: Ajit Pawar Plane Crash पर NCP Leader Rohit Pawar की मांग तेज़, दुर्घटना नहीं, राजनीतिक साजिश

VSR Ventures कंपनी पर कार्रवाई: कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने, उसके सभी विमानों पर बैन लगाने, मालिक की गिरफ्तारी और सुरक्षा उल्लंघनों (मेंटेनेंस, फ्यूल कैन आदि) की जांच की मांग। उन्होंने इसे "साजिश" (political or commercial conspiracy) बताया, दुर्घटना को "सबोटेज" करार दिया। DGCA ने पहले VSR को क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन बाद में उल्लंघन स्वीकार किए—इसलिए DGCA अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग। ब्लैक बॉक्स, कई विस्फोटों, पूर्व नियोजित उड़ान न होने आदि पर सवाल। उन्होंने कहा कि अजित पवार सतर्क थे और यह "दुर्घटना नहीं, साजिश" है। #AjitPawar #RohitPawar #PlaneCrash #MaharashtraPolitics #PoliticalConspiracy 

Rohit Pawar on Ajit Pawar Live: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू (टीडीपी से) के इस्तीफे की मांग को लेकर रोहित ने आरोप लगाया कि मंत्री और विमान संचालक कंपनी VSR Ventures के बीच राजनीतिक/वित्तीय संबंध हैं, जो जांच में पक्षपात पैदा कर सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मंत्री को जांच पूरी होने तक हटाने की मांग की। स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग: उन्होंने

CBI या पूर्व जजों वाली स्वतंत्र समिति से जांच कराने की बात कही, क्योंकि DGCA और पुलिस जांच में देरी और पक्षपात दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जांच “सही दिशा में नहीं जा रही”।

