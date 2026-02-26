Rohit Pawar on Ajit Pawar Live: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू (टीडीपी से) के इस्तीफे की मांग को लेकर रोहित ने आरोप लगाया कि मंत्री और विमान संचालक कंपनी VSR Ventures के बीच राजनीतिक/वित्तीय संबंध हैं, जो जांच में पक्षपात पैदा कर सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मंत्री को जांच पूरी होने तक हटाने की मांग की। स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग: उन्होंने

CBI या पूर्व जजों वाली स्वतंत्र समिति से जांच कराने की बात कही, क्योंकि DGCA और पुलिस जांच में देरी और पक्षपात दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जांच “सही दिशा में नहीं जा रही”।