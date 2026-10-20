Lawrence Bishnoi का नाम कई बड़े अपराधों और गैंगवार के मामलों में सामने आ चुका है, लेकिन एक सवाल लगातार उठता है. आखिर मुंबई पुलिस या किसी दूसरे राज्य की पुलिस उसे गुजरात की Sabarmati Central Jail से बाहर ले जाकर अपनी हिरासत में क्यों नहीं रख सकती? इसके पीछे Ministry of Home Affairs (MHA) का एक प्रतिबंधात्मक आदेश है, जिसे अगस्त 2026 में लगातार चौथी बार बढ़ाया गया. इस

आदेश के तहत Lawrence Bishnoi को साबरमती जेल से बाहर ले जाने पर रोक है. उसकी अदालत में पेशी Video Conferencing के जरिए होती है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि जांच एजेंसियां उससे पूछताछ ही नहीं कर सकतीं. इसके लिए संबंधित अदालत की अनुमति या पाबंदी में छूट की जरूरत हो सकती है.