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Iran-US War Latest Update : होर्मुज में जहाज में हमले के बाद अमेरिका का पलटवार | भड़के ट्रंप की चेतावनी

Produced by khajan pandey
05:05 | Updated:

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सिंगापुर के झंडे वाले मालवाहक जहाज एमवी एवर लवली पर हुए ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने महज़ 90 मिनट के भीतर अपने एफ-35 और एफ-16 लड़ाकू विमानों से ईरान के रडार ठिकानों, मिसाइल भंडारों और ड्रोन अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को सीजफायर का उल्लंघन बताया, जबकि ईरान का दावा है कि यह केवल सीजफायर मैनेजमेंट का हिस्सा था। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक समुद्री व्यापार, नाटो, इजराइल, हिजबुल्लाह और ईरान के परमाणु वार्ता जैसे अहम मुद्दों पर भी देखने को मिल रहा है।

क्या ईरान-अमेरिका सीजफायर अब टूट चुका है? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? इस वीडियो में जानिए कि कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सिंगापुर के झंडे वाले मालवाहक जहाज एमवी एवर लवली पर हुए ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने महज़ 90 मिनट के भीतर अपने एफ-35 और एफ-16 लड़ाकू विमानों से ईरान के रडार ठिकानों, मिसाइल भंडारों और ड्रोन अड्डों को निशाना

बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को सीजफायर का उल्लंघन बताया, जबकि ईरान का दावा है कि यह केवल सीजफायर मैनेजमेंट का हिस्सा था। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक समुद्री व्यापार, नाटो, इजराइल, हिजबुल्लाह और ईरान के परमाणु वार्ता जैसे अहम मुद्दों पर भी देखने को मिल रहा है।

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