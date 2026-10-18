Kolkata Durga Puja Stampede: 19 मौतों के बाद सीएम शुभेंदु का एक्शन, मृतकों के परिवारों को ₹25 लाख और सरकारी नौकरी

पश्चिम बंगाल के उत्तर कोलकाता स्थित चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के दर्दनाक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया. CM ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है. वहीं, घायलों को

5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और उनके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसकी भी गलती होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, भारी बारिश और अचानक बढ़ी भीड़ के बीच पंडाल में अफरा-तफरी मची. हादसे की जांच के लिए विशेष जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है.