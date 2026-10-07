Virat Kohli on Premanand Maharaj: प्रेमानंद से जुड़े विवाद पर पहली बार आया कोहली की तरफ से बयान

Virat Kohli on Premanand Maharaj: विराट कोहली और प्रेमानंद महाराज के आश्रम से जुड़ा एक दावा सामने आया है, जिसने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है. दावा 5 करोड़ रुपये का है. आरोप लगाया गया कि विराट कोहली की पहली आश्रम यात्रा के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की गई थी लेकिन अब विराट कोहली इन आरोपों पर अपनी चु्प्पी तोड़ी है. आखिर ये 5 करोड़ रुपये वाला

दावा किसने किया? रसिक दुलारी की मौत के बाद प्रेमानंद महाराज के आश्रम को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ? और विराट-अनुष्का का इस आश्रम से कनेक्शन क्या है? चलिए पूरे विवाद को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं.