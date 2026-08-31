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Kharge Shuddhikaran Row: राहुल गांधी ने उठाया खरगे के शुद्धीकरण का मुद्दा, जानें पूरा इतिहास

Produced by pramodyadav
01:27:20 | Updated:

Kharge Shuddhikaran Row:‘शुद्धिकरण’ ये शब्द भारत की राजनीति में समय-समय पर चर्चा में आता रहता है, कभी सियासत की वजह से तो कभी किसी पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की वजह है… कुछ लोग इस राजनीति मानते हैं तो, कुछ लोग इसके पीछे पुरानी सोच को माना जाता है…इन दिनों ये चर्चा में है…कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से… बीते दिनों हल्द्वानी के रामलीला मैदान में खड़गे के भाषण के बाद… कथित तौर पर मैदान का ‘शुद्धिकरण’ किया गया… इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला और… इसे ‘छुआछूत’ से जोड़ा है… लेकिन इस विवाद को समझने के लिए हमें करीब 130 साल पीछे जाना होगा…क्योंकि ‘शुद्धि’ शब्द को 19वीं सदी के आखिर में आर्य समाज की वजह से चर्चा में आया था… उस समय भारत में सिर्फ़ धार्मिक और सामाजिक बदलाव नहीं हो रहे थे… बल्कि लोगों की 'जाति और समुदाय की संख्या' भी धीरे-धीरे राजनीति का अहम हिस्सा बन रही थी…तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में…आखिर ये पूरा मामला क्या है? और इस शब्द को लेकर इतनी राजनीति क्यों होती रहती है? और खड़गे के साथ हल्द्वानी में क्या हुआ था? और इस शब्द को आपत्तिजनक क्यों माने जाने लगा?

Kharge Shuddhikaran Row:‘शुद्धिकरण’ ये शब्द भारत की राजनीति में समय-समय पर चर्चा में आता रहता है, कभी सियासत की वजह से तो कभी किसी पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की वजह है… कुछ लोग इस राजनीति मानते हैं तो, कुछ लोग इसके पीछे पुरानी सोच को माना जाता है…इन दिनों ये चर्चा में है…कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से… बीते दिनों हल्द्वानी के

रामलीला मैदान में खड़गे के भाषण के बाद… कथित तौर पर मैदान का ‘शुद्धिकरण’ किया गया… इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला और… इसे ‘छुआछूत’ से जोड़ा है… लेकिन इस विवाद को समझने के लिए हमें करीब 130 साल पीछे जाना होगा…क्योंकि ‘शुद्धि’ शब्द को 19वीं सदी के आखिर में आर्य समाज की वजह से चर्चा में आया था… उस समय भारत में सिर्फ़ धार्मिक और सामाजिक बदलाव नहीं हो रहे थे… बल्कि लोगों की ‘जाति और समुदाय की संख्या’ भी धीरे-धीरे राजनीति का अहम हिस्सा बन रही थी…तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में…आखिर ये पूरा मामला क्या है? और इस शब्द को लेकर इतनी राजनीति क्यों होती रहती है? और खड़गे के साथ हल्द्वानी में क्या हुआ था? और इस शब्द को आपत्तिजनक क्यों माने जाने लगा?

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