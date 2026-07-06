ईरानी सेना के मुखिया मेजर जनरल आमिर हतामी ने खुलकर कह दिया कि ईरान कभी भी अपने सुप्रीम लीडर के बदले की कोशिश से पीछे नहीं हटेगा, जिन्हें अमेरिका और इज़रायल ने निशाना बनाया था. हतामी ने खामनेई के बदले को लेकर अपने बयान में कहा कि जिन्होंने यह अपराध किया है, उन्हें पता होना चाहिए कि ईरान और हम सभी न्याय पाने की अपनी कोशिश और मांग कभी नहीं

छोड़ेंगे. हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, और यह एक पक्का फ़ैसला है कि हम नतीजे मिलने तक इस पर डटे रहेंगे. आपको बता दें कि ईरानी सेना प्रमुख के बाद ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख ने भी खामनेई के बदले को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. एक कार्यक्रम के दौरान, ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख घोलाम होसैन एजेई घोलाम हौसेन मोहसेनी एजेई ने खुलकर कह दिया कि 4 महीनों से ज्यादा के समय में हमारे लोग, युवा और बुज़ुर्ग, अपने शहीद नेता के शोक में थे और उन्होंने खून का बदला लेने का झंडा बुलंद किया है. घोलाम होसैन ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही है कि अमेरिका और इज़रायल को ईरानी राष्ट्र के प्रति किए गए अपराधों की कीमत ज़रूर चुकानी होगी. जिनेवा कन्वेंशन और उनके अतिरिक्त प्रोटॉकोल्स को मिलाकर सभी अंतरराष्ट्रीय संधि में युद्ध अपराधो के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं.