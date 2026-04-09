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Kerala Elections 2026: केरल समेत इन 3 राज्यों में वोटिंग जारी, केसी वेणुगोपल और राजीव चंद्रशेखर क्या बोले ?

Kerala Election 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के मतदान के दौरान मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने कहा कि LDF को किसी भी झूठी प्रचार से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने कहा, "हम लोगों पर भरोसा करते हैं और लोग हम पर भरोसा करते हैं। पिछले दस साल से हम लोगों के साथ चले हैं और यह यात्रा जारी रहेगी। सांप्रदायिक प्रचार हमें नहीं हरा सकता।" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे  ने मतदाताओं से एक ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो सुनती हो, परवाह करती हो और काम करती हो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बदलाव की बात करते हुए UDF का समर्थन मांगा। मतगणना 4 मई को होगी।

Kerala Election 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के मतदान के दौरान मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने कहा कि LDF को किसी भी झूठी प्रचार से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने कहा, “हम लोगों पर भरोसा करते हैं और लोग हम पर भरोसा करते हैं। पिछले दस साल से हम लोगों के साथ चले हैं और यह यात्रा जारी रहेगी। सांप्रदायिक प्रचार हमें नहीं हरा सकता।” कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे  ने मतदाताओं

से एक ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो सुनती हो, परवाह करती हो और काम करती हो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बदलाव की बात करते हुए UDF का समर्थन मांगा। मतगणना 4 मई को होगी।

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