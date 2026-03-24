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16:40 | Updated:

Sanjay Raut की किताब लॉंच पर Arvind Kejriwal बोले- BJP का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा

चुनाव वे केवल धांधली (EVM manipulation, vote cutting, fake votes) से जीत रहे हैं।केजरीवाल ने अपनी और संजय राउत जैसी दूसरी आवाजों को “लोकतंत्र बचाने वाले फ्रीडम फाइटर” बताया और कहा कि इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।संभावित Headlines (हिंदी में):“मोदी-अमित शाह 2026 से पहले जाएंगे, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है” – केजरीवाल

Arvind Kejriwal on Sanjay Raut : अरविंद केजरीवाल ने संजय राउत की किताब “अनलाइकली पैराडाइज” (नरक से स्वर्ग) के लॉन्च पर उन्हें बधाई दी और कहा कि यह किताब जेल की सच्ची तस्वीर दिखाती है। उन्होंने संजय राउत के साहस की तारीफ की कि बीमारी के बावजूद उन्होंने जेल में किताब लिखी।केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ED का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आंकड़े

दिए कि ED के केसों में लगभग सारे आरोपी विपक्षी दलों (कांग्रेस, TMC, NCP, शिवसेना आदि) के हैं, जबकि सत्ताधारी दल के कोई नहीं। उन्होंने इसे “एंडोर्समेंट डायरेक्टेट” (सिर्फ सत्ता की मर्जी पूरी करने वाली एजेंसी) बताया।उन्होंने दावा किया कि मोदी-अमित शाह का साम्राज्य 2026 से पहले खत्म होने वाला है क्योंकि जनता में उनकी लोकप्रियता बहुत गिर गई है।

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