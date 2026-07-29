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Kangana Ranaut News: ‘गटर जेनरेशन’ बयान पर बढ़ा विवाद, Gen Z और नेताओं ने दिया जवाब

Produced by khajan pandey
08:34 | Updated:

कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं. सीजेपी प्रोटेस्ट का विरोध करते हुए उन्होंने प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को "जेनरेशन गटर" कहा. इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों के स्टूडेंट होने पर भी सवाल उठाए और सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तीखा हमला बोला

कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं. सीजेपी प्रोटेस्ट का विरोध करते हुए उन्होंने प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को “जेनरेशन गटर” कहा. इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों के स्टूडेंट होने पर भी सवाल उठाए और सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तीखा हमला बोला. वहीं, सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी कंगना के बयान का जवाब देते हुए कहा, “आपने हमें कॉकरोच कहा,

आपने हमें नाली का कीड़ा कहा. लेकिन याद रखिए, यही कॉकरोच और नाली से निकले लोग आपके एक मंत्री का इस्तीफा लेने पर मजबूर कर गए.” आखिर क्या है पूरा विवाद? किसने क्या कहा? देखिए इस रिपोर्ट में.

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