अफगानिस्तान का हाल: राष्ट्रपति भवन में तालिबान, एयरपोर्ट पर भगदड़, सड़कों पर भागते नागरिकों की भीड़ Kabul Has Fallen, Taliban take over Afghanistan: अफगानिस्तान (Afghanistan)के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान (Taliban) का कब्जा, अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी (Ashraf Ghani) का मुल्क छोड़कर ताजिकिस्तान (Tajikistan) भाग जाना, काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) पर भगदड़ जैसा माहौल, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ और सड़कों पर अपना सामान लेकर इधर उधर भागते आम अफगानी नागरिक….तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पूरे अफगानिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही है। इंडियन एक्सप्रेस संवाददाता शुभाजित रॉय (Shubhajit Roy) की आंखों देखी काबुल का ताजा हाल पेश कर रही है जनसत्ता की ये खास रिपोर्ट…