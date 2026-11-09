एआई चिप बनाने वाली एनवीडिया कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग ने कबूल किया है कि वो एक महिला के संपर्क में थे. रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन हुआंग एक ऐसी महिला के संपर्क में आए, जो कथित रूप से चीन की जासूस थी. इस महिला के तार चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़े थे. आरोप है कि चीन की खुफिया एजेंसी ने एक महिला के जरिए एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग

तक पहुंच बनाने की कोशिश की. ये महिला सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की पूर्व एग्जीक्यूटिव बताई जा रही है. अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि इस महिला के चीन की खुफिया एजेंसी से कनेक्शन थे और वो जेनसन हुआंग से जुड़ी जानकारियां बीजिंग तक पहुंचा रही थी. लेकिन, जेनसन इस पूरे राज़ से बेखबर थे कि ये महिला चीन की सीक्रेट एजेंट है. आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एनवीडिया ने अपने सीईओ से जुड़े आरोपों की जांच शुरू कर दी है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले पर हुआंग से बात नहीं की है. ट्रंप ने कहा कि वो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सब कुछ ठीक होगा.