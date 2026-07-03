Japan -India Deal: जापानी पीएम के भारत दौरे से बदलने वाला है पावरगेंम ? चीन -अमेरिका में टेंशन

Japan -India Deal: भारत और जापान की दोस्ती अब सिर्फ़ बुलेट ट्रेन तक सीमित नहीं रही… बल्कि अब यह दोस्ती AI, रक्षा और आर्थिक सुरक्षा जैसे उन क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है…जो आने वाले दशक में एशिया की ताकत का संतुलन तय करेंगे…जापान की प्रधानमंत्री ‘सनाए तकाइची’ अपने पहले भारत दौरे पर हैं… इस दौरान दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऊर्जा सहयोग और रक्षा उपकरणों के संयुक्त

विकास जैसे कई अहम समझौतें हुए हैं… दोनों देशों ने सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और उभरती तकनीकों में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है… साथ ही, जापान ने भारत में निवेश और औद्योगिक साझेदारी को और विस्तार देने का संकेत दिया है…लेकिन सवाल सिर्फ़ इन समझौतों का नहीं है…सवाल यह है कि आखिर ऐसे समय में, जब चीन इंडो-पैसिफिक पर लगातार हमले हो रहे हैं… जापान अपनी दशकों पुरानी रक्षा नीति बदल रहा है और वैश्विक सप्लाई चेन नए सिरे से बन रही हैं…तब भारत और जापान की यह बढ़ती साझेदारी आखिर किस बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है?क्या यह सिर्फ़ दो देशों के बीच सहयोग है… या फिर एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब तैयार किया जा रहा है? तो आइए आज के ‘World Decoder’ के इस एपिसोड में जानते हैं इन्ही सभी सवालों के जवाब…