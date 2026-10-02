Jantar Mantar Protest : ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में AAP नेता हिरासत में, पुलिस का एक्शन | Saurabh Bharadwaj

Jantar Mantar पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को माहौल गरमा गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज समेत कई नेताओं और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले अनुमति नहीं दी थी और नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू थे। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और

छात्र संगठनों से जुड़े लोग भी पहुंचे। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया गया। सौरभ भारद्वाज ने हिरासत में लिए जाने के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की बात कही। जंतर-मंतर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और मेट्रो प्रतिबंधों के बीच आखिर मौके पर क्या हुआ?