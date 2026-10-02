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Jantar Mantar Protest : ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में AAP नेता हिरासत में, पुलिस का एक्शन | Saurabh Bharadwaj

Produced by khajan pandey
12:58 | Updated:

Jantar Mantar पर Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को माहौल गरमा गया। AAP नेता Saurabh Bharadwaj समेत कई नेताओं और प्रदर्शनकारियों को Delhi Police ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन को लेकर Delhi Police ने पहले अनुमति नहीं दी थी और New Delhi district में BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू थे। प्रदर्शन में AAP, Congress, RJD और छात्र संगठनों से जुड़े लोग भी पहुंचे। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया गया। Saurabh Bharadwaj ने हिरासत में लिए जाने के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की बात कही। जंतर-मंतर के आसपास भारी Police deployment, barricading और Metro restrictions के बीच आखिर मौके पर क्या हुआ? Gyanesh Kumar के खिलाफ प्रदर्शन में कौन-कौन से बड़े नेता पहुंचे और Police ने क्या Action लिया?

Jantar Mantar पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को माहौल गरमा गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज समेत कई नेताओं और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले अनुमति नहीं दी थी और नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू थे। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और

छात्र संगठनों से जुड़े लोग भी पहुंचे। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया गया। सौरभ भारद्वाज ने हिरासत में लिए जाने के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की बात कही। जंतर-मंतर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और मेट्रो प्रतिबंधों के बीच आखिर मौके पर क्या हुआ?

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