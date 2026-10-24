Jamia University Protest: ‘फ्री कश्मीर’ के पोस्टर पर बवाल, रात में पहुंचे सांसद इमरान मसूद, पुलिस ने उठाया!

Jamia Protest: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ‘फ्री कश्मीर’ और ‘फ्री शरजील इमाम’ जैसे नारे लिखे मिलने के बाद विवाद बढ़ गया है. छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद छात्रों से मिलने पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. इमरान मसूद ने विवादित नारों और पोस्टरों की निंदा करते हुए कहा कि कश्मीर भारत

का अभिन्न अंग है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे पोस्टर लगाकर छात्र आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. आखिर जामिया में ये पोस्टर किसने लगाए? इमरान मसूद को पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया? जामिया यूनिवर्सिटी में जारी प्रदर्शन और पूरे विवाद की जानकारी के लिए देखिए यह वीडियो.