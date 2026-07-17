POK Protest : पाकिस्तान सरकार के खिलाफ JAAC विद्रोह, PoK को कर देगा अलग, जानें पूरा इतिहास

POK Protest : पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के सामने 38 मांगें रख चुके हैं और साफ कह दिया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।रावलाकोट से लेकर मुज़फ्फराबाद तक हजारों लोग सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों ने 21 जुलाई तक

का अल्टीमेटम दिया है, जबकि कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन आखिर इन 38 मांगों में क्या है?