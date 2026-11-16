Rahul Gandhi Vs Amit Shah: इटली के नेता ने बोला वोट चोर, गद्दी छोड़, अमित शाह भड़के

Rahul Gandhi Bharat Summit 2026: राहुल गांधी के भारत समिट 2026 (bharat summit 2026) के कार्यक्रम में एक इटालियन नेता की ओर से ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा दिए जाने को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी (bjp on rahul gandhi ) पर निशाना साधा है…गृह मंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि…राहुल गांधी लगातार चुनाव हारने का फ्रस्ट्रेशन अब

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत विरोधी बयान देकर निकाल रहे हैं… भारत को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलने वाली है… राहुल गांधी के बारे में खबरें