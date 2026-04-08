Netanyahu on Ceasefire Deal: 14 दिन के सीजफायर के बीच Lebanon में ताबड़तोड़ हमले

Netanyahu on Ceasefire Deal : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर सहमति बन गई है। दोनों पक्षों ने दो हफ्तों (14 दिनों) के युद्धविराम पर सहमति जताई है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की शर्त भी शामिल है।इसराइल ने इस फैसले को मान लिया है, लेकिन स्पष्ट किया है कि यह युद्धविराम लेबनान में लागू नहीं होगा। इसराइल के आधिकारिक बयान में कहा गया कि लेबनान

में जारी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।यह सहमति क्षेत्रीय तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, हालांकि दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं। चीन और पाकिस्तान जैसी देशों की मध्यस्थता की भी चर्चा रही।