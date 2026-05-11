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Produced by sunil kumar
05:49 | Updated:

Israel Hezbollah News: हिजबुल्लाह की ‘तीसरी आंख’ वाले हथियार ने उड़ाया आयरन डोम

ईरान अमेरिका युद्धविराम के बीच हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से उत्तरी इज़रायल में करीब 1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है.

ईरान अमेरिका युद्धविराम के बीच हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से उत्तरी इज़रायल में करीब 1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, इज़रायल के उत्तरी इलाके में हज़ारों इमारतें, वाहन और खेती वाली ज़मीन तबाह हो चुकी है. इसके अलावा, करीब 60,000 से लेकर 96000 इज़रायली विस्थापन की मार झेल रहे हैं. इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने इज़रायल को एक ऐसा झटका दिया है, जिससे पूरी इज़रायली फौज हिली हुई

है. दरअसल, हिजबुल्लाह ने इज़रायल के बाहुबली कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का एक वीडियो हिजबुल्लाह ने रिलीज़ किया है.

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