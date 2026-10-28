Israel Election Update: बेंजामिन नेतन्याहू जीतकर भी फंसे? ऐसे उलझा सत्ता का गणित

Israel Election Update : इजरायल चुनाव के एग्जिट पोल में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों का आंकड़ा किसी भी खेमे के पास नहीं है. गादी आइजेनकोट ने भी सरकार बनाने की तैयारी का दावा किया है. ऐसे में सवाल है कि इजरायल में अगली सरकार कौन बनाएगा? अरब पार्टियों की भूमिका कितनी अहम होगी

और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग सरकार बनाने के लिए किसे बुलाएंगे? इस एक्सप्लेनर में समझिए इजरायल चुनाव के नतीजों और सरकार बनाने के पूरे गणित को