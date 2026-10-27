Israel Election 2026: नेतन्याहू समेत नेताओं पर क्यों भड़के इजरायल के लोग?

Israel Election 2026: इजरायल में चुनाव को लेकर लोगों के बीच क्या माहौल है? तीन साल के युद्ध, लगातार हिंसा और बदले हालात के बीच इजरायल के नागरिकों को नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हमने इजरायल के लोगों से बात की और जाना कि युवा मतदाता, महिलाएं और आम नागरिक देश के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं.कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, तो कुछ के लिए शांति और सुरक्षा

सबसे बड़ी प्राथमिकता है. बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को लेकर लोगों की राय क्या है? क्या इजरायल की जनता अब युद्ध से बाहर निकलकर सामान्य जिंदगी जीना चाहती है?