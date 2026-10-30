Israel Election 2026: Benjamin Netanyahu के आरोप, कतर-तुर्की का नाम! क्या चुनाव में हुआ विदेशी दखल?

Israel Election 2026 : इजरायल में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सरकार बनाने का रास्ता अब भी साफ नहीं है. नेतन्याहू का दक्षिणपंथी गठबंधन सबसे आगे होने के बावजूद बहुमत से दूर है. ऐसे में 19 सीटें जीतने वाली अरब पार्टियां सत्ता की चाबी बन गई हैं. इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब पार्टियों को मिली सीटों पर सवाल उठाए हैं. चुनाव में कथित धांधली, वोट खरीदने

और मतदाताओं को डराने के आरोपों के बीच अब कतर और तुर्की का नाम भी सामने आया है. इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की जांच कर रही है.क्या अरब पार्टियों को मिले वोटों के पीछे विदेशी फंडिंग का कोई खेल है? कतर और तुर्की का नाम इस जांच में कैसे आया? क्या इन आरोपों से इजरायल के चुनाव नतीजे बदल सकते हैं? जानिए इस एक्सप्लेनर में पूरी कहानी.