Newsletters
LIVE TV
Produced by pramodyadav
07:20 | Updated:

US-Iran Ceasefire: खतरे में ईरान-अमेरिका के बीच चल रहा समझौता ? Pakistan पर भड़के पीएम नेतन्याहू

US-Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के लिए सीजफायर पर बनी सहमति के टिक पाने पर महज 24 घंटे में संदेह जताया जाने लगा… इस समझौते के कुछ घंटों बाद ही लेबनान पर इजरायल की बमबारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है… इस हमले के बाद ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए… होर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है… ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के एयरोस्पेस कमांडर जनरल सैयद माजिद मूसावी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि… लेबनान के प्रति आक्रामकता ईरान के प्रति आक्रामकता है… ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि…

US-Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के लिए सीजफायर पर बनी सहमति के टिक पाने पर महज 24 घंटे में संदेह जताया जाने लगा… इस समझौते के कुछ घंटों बाद ही लेबनान पर इजरायल की बमबारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है… इस हमले के बाद ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए… होर्मुज जलमार्ग को फिर से बंद कर दिया है… ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी

गार्ड के एयरोस्पेस कमांडर जनरल सैयद माजिद मूसावी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि… लेबनान के प्रति आक्रामकता ईरान के प्रति आक्रामकता है… ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि…

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर