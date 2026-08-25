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One Nation, One Election लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने जा रही है सरकार?

Produced by pramodyadav
09:20 | Updated:

One Nation, One Election: क्या 2029 लोकसभा चुनाव से पहले NDA सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन (ONOE) को लागू करने की तैयारी में है… जी हां…इंडियन एक्सप्रेस में छपी दामनी नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार 2034 नहीं, 2029 में ही 22 राज्यों के साथ वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation One Election) लागू करने पर चर्चा कर रही है…'द इंडियन एक्सप्रेस' को पता चला है कि… जिन राज्यों में NDA गठबंधन की सरकार हैं…उन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म होने से पहले भंग करने पर विचार किया जा सकता है… इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने एक्सप्रेस बताया कि NDA की 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें हैं…अगले दो सालों में यानी 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव होने हैं… चार राज्यों में लोकसभा के साथ ही चुनाव होते हैं… ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा और इन सभी में अभी NDA की सरकार है… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर बीजेपी सरकार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' क्यों लागू करना चाहती है…? और क्या ये संभव है?

One Nation, One Election: क्या 2029 लोकसभा चुनाव से पहले NDA सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन (ONOE) को लागू करने की तैयारी में है…इंडियन एक्सप्रेस में छपी दामनी नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार 2034 नहीं, 2029 में ही 22 राज्यों के साथ वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करने पर चर्चा कर रही है…’द इंडियन एक्सप्रेस’ को पता चला है कि… जिन राज्यों में NDA गठबंधन की सरकार हैं…उन विधानसभाओं

का कार्यकाल खत्म होने से पहले भंग करने पर विचार किया जा सकता है…इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने एक्सप्रेस बताया कि NDA की 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें हैं…अगले दो सालों में यानी 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव होने हैं… चार राज्यों में लोकसभा के साथ ही चुनाव होते हैं… ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा और इन सभी में अभी NDA की सरकार है… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर बीजेपी सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ क्यों लागू करना चाहती है…? और क्या ये संभव है?

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