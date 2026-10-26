Israel Election 2026: नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट? कौन दे रहा है सबसे बड़ी चुनौती?

इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को चुनाव होने जा रहे हैं. ये चुनाव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम हैं. 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद सुरक्षा में हुई चूक, गाजा युद्ध और सरकार की जवाबदेही जैसे मुद्दे चुनाव में चर्चा के केंद्र में हैं. लेकिन क्या नेतन्याहू अपनी सत्ता बचा पाएंगे? उन्हें चुनौती कौन दे रहा है? गादी आइसेनकोट समेत विपक्ष के

दूसरे नेताओं की क्या भूमिका है? और इजरायल में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों का आंकड़ा इतना अहम क्यों है? इस वीडियो में समझिए इजरायल का चुनावी गणित, नेसेट की 120 सीटों का पूरा हिसाब, नेतन्याहू और विपक्ष के बीच मुकाबला, गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया और चुनाव का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर संभावित असर. इस एक्सप्लेनर में जानिए:

– इजरायल का चुनाव कैसे होता है?

– बेंजामिन नेतन्याहू को कौन चुनौती दे रहा है?

– गादी आइसेनकोट कौन हैं?

– सरकार बनाने के लिए 61 सीटें क्यों जरूरी हैं?

– चुनाव के बाद गठबंधन कैसे बनता है?

– इजरायल की विदेश नीति पर चुनाव का क्या असर पड़ सकता है?