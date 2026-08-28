Nepal flood Update: तिब्बत से शुरू हुई भीषण बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचा दी है। 450 से ज्यादा लोगों की मौत और कई लोगों के लापता होने के बाद अब इस प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ चीन की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेपाल-चीन सीमा के पास ग्लेशियर और चट्टानों के खिसकने के बाद बर्फ, पानी और मलबे ने मिलकर भयंकर सैलाब का रूप ले

लिया। शुरुआती तौर पर भूकंप को संभावित वजह माना गया था, लेकिन USGS की जानकारी के मुताबिक उस समय कोई भूकंप दर्ज नहीं हुआ। विशेषज्ञ अब ग्लेशियर से बर्फ खिसकने और संभावित ग्लेशियल झील के फटने की संभावना की जांच कर रहे हैं। वहीं, चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी और चीन की तरफ भी भारी नुकसान हुआ है। चीनी दूतावास ने आपसी सहयोग पर जोर दिया है, जबकि चीन के विदेश मंत्रालय ने नेपाल के साथ खोज और बचाव अभियान जारी रखने की बात कही है।