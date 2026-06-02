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08:20 | Updated:

Annamalai To Quit BJP:क्या तमिलनाडु में बनने वाली है नई पार्टी, BJP छोड़ क्या करेंगे अन्नामलाई ?

Annamalai To Quits BJP: तमिलनाडु की सियासत में पिछले कुछ सालों से जिस एक चेहरे को भारतीय जनता पार्टी के 'द्रविड़ किले' को ढहाने वाले सेनापति के रूप में देखा जा रहा था… क्या अब उस सफर का अचानक अंत होने जा रहा है…? दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा और मौजूं सवाल यही है कि… क्या पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई BJP को अलविदा कह रहे हैं…? जी हां, सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में छपी अरुण जनार्धन की रिपोर्ट के मुताबिक…तमिलनाडु BJP के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई बीजेपी से इस्तीफ़ा दे सकते हैं…चर्चा है कि उन्होने सोमवार यानी 1 जून को दिल्ली में पार्टी प्रमुख नितिन नबीन से मिलकर अपने इस फ़ैसले की औपचारिक जानकारी सौंप दी है… अगर ये खबर सच है, तो विजय जोसेफ की चुनावी जीत के बाद… ये तमिलनाडु की सियासत का दूसरा सबसे बड़ा बदलाव होगा…लेकिन यह विदाई कोई नाराजगी का नतीजा है ? या फिर इसके पीछे दक्षिण भारत की बदलती राजनीति का असर ? आज 'मुद्दा समझो' के इस एपिसोड में… हम इसी राजनीतिक घटनाक्रम की बात करेंगे…नमस्कार मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता…

Annamalai To Quit BJP: तमिलनाडु की सियासत में पिछले कुछ सालों से जिस एक चेहरे को भारतीय जनता पार्टी के ‘द्रविड़ किले’ को ढहाने वाले सेनापति के रूप में देखा जा रहा था… क्या अब उस सफर का अचानक अंत होने जा रहा है…? दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा और मौजूं सवाल यही है कि… क्या पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु बीजेपी

के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई BJP को अलविदा कह रहे हैं…? जी हां, सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में छपी अरुण जनार्धन की रिपोर्ट के मुताबिक…तमिलनाडु BJP के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई बीजेपी से इस्तीफ़ा दे सकते हैं…चर्चा है कि उन्होने सोमवार यानी 1 जून को दिल्ली में पार्टी प्रमुख नितिन नबीन से मिलकर अपने इस फ़ैसले की औपचारिक जानकारी सौंप दी है… अगर ये खबर सच है, तो विजय जोसेफ की चुनावी जीत के बाद… ये तमिलनाडु की सियासत का दूसरा सबसे बड़ा बदलाव होगा…लेकिन यह विदाई कोई नाराजगी का नतीजा है ? या फिर इसके पीछे दक्षिण भारत की बदलती राजनीति का असर ? आज ‘मुद्दा समझो’ के इस एपिसोड में… हम इसी राजनीतिक घटनाक्रम की बात करेंगे…नमस्कार मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता…

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