IRIS Lavan: 6 महीने से कोची में क्यों फंसा है Iranian वॉरशीप IRIS लवान,क्यों नहीं लौट पाया ईरान?

Iranian Warship IRIS Lavan: ईरान का नौसेना जहाज ‘लवान’ करीब छह महीने से भारत के कोच्चि बंदरगाह पर खड़ा है. फरवरी 2026 में यह जहाज भारतीय नौसैनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए भारत आया था, लेकिन पश्चिम एशिया में बदले हालात के बीच इसकी ईरान वापसी रुक गई. 4 मार्च को तकनीकी दिक्कत के बाद लावन को मानवीय आधार पर कोच्चि बंदरगाह में आने की अनुमति दी गई थी.

उस समय जहाज पर 183 क्रू मेंबर्स थे. बाद में गैर-जरूरी क्रू मेंबर्स को वापस भेज दिया गया, लेकिन 50 से ज्यादा लोग अब भी कोच्चि में मौजूद बताए जा रहे हैं. आखिर ईरानी नौसेना का लावन छह महीने बाद भी भारत में क्यों है? जहाज की वापसी में क्या अड़चन है और इस पूरे मामले में भारत की क्या भूमिका है? जानिए पूरी कहानी.