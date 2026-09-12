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Iran US News: ईरान को अंतरिक्ष में मिला चीन का साथ

Produced by sunil kumar
07:02 | Updated:

जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल लॉन्च करने से पहले ईरान ने चाइनीज़ स्रोतों से हाई रिजॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की थीं.

17 जुलाई 2026 को ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के मुअक्कफ सल्ती एयरबेस पर एक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे थे. यह ऑपरेशन सैन्य बेस पर बने एक रिहायशी कंपाउंड पर हुआ था. ईरान के इस सैन्य ऑपरेशन में अमेरिका के 3 सैनिकों का सफाया हो गया था. हालांकि, उस वक्त ये साफ नहीं हुआ था कि आखिर ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के ऊपर इतना सटीक ऑपरेशन कैसे किया था.

इस पूरे सैन्य ऑपरेशन को लेकर अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है. एजेंसी ने मामले की जानकारी रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल लॉन्च करने से पहले ईरान ने चाइनीज़ स्रोतों से हाई रिजॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की थीं.

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