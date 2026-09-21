ईरान अमेरिका टकराव के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है. ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने फिर से ईऱान के खिलाफ टकराव की हिमाकत की तो वो युद्ध का भूगोल बदल देंगे. ईरान की यह अभी तक की सबसे बड़ी चेतावनी है, जिसके बेहद ही गहरे मायने हैं. बता दें कि यह बयान IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहेबी ने

एक टीवी कार्यक्रम के दौरान दिया है. जनरल हुसैन मोहिबी ने अपने बयान में कहा कि अगर नया हमला किया गया, तो हमारा रक्षा और आक्रामक ऑपरेशन महत्वपूर्ण रूप से बदल जाएगा, हमने हथियार और युद्ध का भूगोल बदल देंगे. हम मैदान में नई ताकत वाले हथियारों को उतारेंगे, जिन्हें देखकर दुनिया हैरान हो जाएगी. मोहेबी ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि जिन टारगेट्स पर हमने पहले कार्रवाई की, वो अब हमारे निशाने पर नहीं हैं, बल्कि, हमने नए टारगेट्स को चिह्नित किया है, जिन्हें अभी तक निशाना नहीं बनाया गया है.