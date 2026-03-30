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कुवैत में ईरानी हमले में भारतीय कामगार की मौत, Haifa में आग डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान का तेल हमारा

भारतीय दूतावास ने शोक व्यक्त किया है और मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई है।लेबनान में यूएनआईएफआईएल (UNIFIL) पोस्ट पर हुए हमले में एक यूएन शांति सैनिक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

Iran Attack Kuwait : कुवैत में ईरानी हमले में एक भारतीय कामगार की मौत हो गई और वहां के पावर तथा पानी के डेसालिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा। कुवैत के बिजली, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। तकनीकी टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया है ताकि संचालन जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। भारतीय दूतावास ने शोक व्यक्त किया है और मृतक के परिवार

के प्रति संवेदना जताई है।लेबनान में यूएनआईएफआईएल (UNIFIL) पोस्ट पर हुए हमले में एक यूएन शांति सैनिक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

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