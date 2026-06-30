Iran-America War: आर्टिकल-5 क्या है ? इसको लेकर अमेरिका-ईरान में फिर क्यों शुरू हुआ विवाद ?

Iran-America War:ईरान-अमेरिका के बीच पिछले दिनों शांति समझौते के लिए MoU साइन हुए थे… इसके बाद लगा था कि… मीडिल ईस्ट में जल्द ही शांति देखने को मिलेगी…इस MoU में जिन प्वांइट का जिक्र है उन पर फाइनल समझौते के लिए 60 दिनों का समय है…इस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत होगी और फिर ये फाइनल शांति समझौता होगा… इस बीच स्वीट्जरलैंड में इनकी बैठक भी हुई है…और अब

कतर में बैठक होनी है…कि इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुए हमले ने इस समझौते पर खतरा खड़ा कर दिया है… अब इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आकर टिकी हुई है…पिछले सप्ताह इस विवाद के कारण जहाजों पर हमले हुए, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए… इससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया… हालांकि सोमवार को आई ताजा जानकारी के मुताबिक दोनों देश फिलहाल लड़ाई रोकने पर सहमत हो गए हैं… इस बीच समझौते में आर्टिकल-5 का बहुत जिक्र हो रहा है…और माना जा रहा है… बातचीत में ये आर्टिकल रूकावट बन रहा है… तो आइए आज के वर्ल्ड डिकोडर के इस एपिसोड में ये जानने ये समझने की कोशिश करते हैं कि…आखिर, ईरान-अमेरिका के बीच विवाद की अब क्या वजह है ? और क्या है ये आर्टिकल- 5 ?