ईरान अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है. खामनेई बार-बार अमेरिका को तेहरान पर किसी भी हमले के लिए आगाह कर रहे हैं. इसी बीच, अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी ने एक खुलासा किया. न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, दिसंबर 2025 में ट्रंप ने नेत्तन्याहू से ये कह दिया था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बातचीत नाकाम रहती है तो अमेरिका ईरान पर इज़रायल के हमले

का समर्थन करेगा. यह जानकारी मामले से वाकिफ 2 सूत्रों ने अमेरिकी एजेंसी को दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये बातचीत ट्रंप के मार-ए-लागो घर में हुई थी. अमेरिकी सेना के भीतर सीनियर अफसर और इंटेलिजेंस धड़े ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी है कि अमेरिका कैसे इज़रायल के ईरान पर हमले में मदद कर सकता है.