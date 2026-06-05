ईरान अमेरिका टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के यूरेनियम को हासिल करने के लिए उन्हें तेहरान के साथ कोई डील करने की ज़रूरत नहीं है. ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि हम उसे अभी हासिल कर सकते हैं. मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो वो हमें नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है. यह

कब्र में है. हम इसे अभी ले सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि अगर हम चाहें तो वे हमें रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का कोई कारण नहीं है. यह दफ़नाया हुआ है. आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने इसी बयान में ये भी कहा कि वो मोजताबा खामनेई से नहीं मिलना चाहते, लेकिन अगर ईरान अमेरिका के बीच डील होती है तो वो सम्मानपूर्वक उनसे मिलेंगे. ट्रंप ने आगे कहा कि ये वेनेजुएला की तरह नहीं है, जहां पर एक ही दिन में घुसे और ऑपरेशन करके वापस लौट आए. ट्रंप का कहना है कि ईरान से यूरेनियम निकालने में कम से कम 2 हफ्तों का समय लगेगा. और इसमें भारी संख्या में अमेरिकी फोर्स और हथियारों को ईरान की ज़मीन पर उतारना होगा, जो इतना आसान नहीं है.