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Produced by sunil kumar
04:14 | Updated:

Iran US News: सऊदी अरब ने ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तगड़ा फंसाया?

ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को रोकने का ऐलान किया है. इससे पहले ट्रंप ने इस ऑपरेशन के ज़रिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में फंसे जहाजों को बाहर निकालने की बात कही थी. ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेगी. ट्रंप के इस फैसले ने सऊदी अरब से लेकर तमामत खाड़ी देशों को हैरान कर दिया

था. अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ने इस ऑपरेशन को लेकर ट्रंप के सामने नाराज़गी ज़ाहिर की थी.

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