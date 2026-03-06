Newsletters
Iran-US War Update: ईरान-US वॉर से भारत के इन सेक्टर्स पर संकट, बढ़ सकती है महंगाई

Iran-US War Update: ईरान-अमेरिका के बीच जारी जंग खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस बीच दुनियाभर में एनर्जी को लेकर संकट गहराता हुआ दिख रहा है। भारत के कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें खाड़ी देशों का अहम रोल है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में भारत के कौन-कौन से सेक्टर्स पर पड़ने वाला है असर

Iran-US War Update: ईरान-अमेरिका के बीच जारी जंग खत्म होता नहीं दिख रहा है। पिछले 7 दिनों से जारी इस युद्ध को लेकर अब भी इसके शांत होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पिछले दिनों ईरान सेना प्रमुख ने कहा कि, हम अपने मौलवी यानी खामेनेई की हत्या का बदला लेकर रहेंगे।  तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोजताबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर पर बनाए जाने पर

कहा है कि, हम नहीं मानते वहां का लीडर कौन होगा वो अमेरिका तय करेगा।इन बयानों दुनियाभर की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि इस युद्ध के शुरु होने के साथ ही पूरी दुनिया में एनर्जी का खतरा खड़ा हो गया है। इससे महंगाई बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं ‘World Decoder’ इस एपिसोड में कौन से 5 चीजों पर इस युद्ध का पड़ेगा असर

