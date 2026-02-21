ईरान अमेरिका के बीच तनाव बरकार है. इसी बीच, ईरान में एक बार फिर से सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामनेई के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. ईरान की कई यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों ने खामनेई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदर्शनकारी छात्र लगातार खामनेई के खिलाफ नारेबाज़ी करके जुलूस निकाल रहे हैं. तेहरान की बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जनवरी 2026 के प्रदर्शन के दौरान मारे गए छात्रों की याद

में धरना दिया. साथ ही, ईरान की जेलों में बंद प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन भी किया. ईरान की अमिरकबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी छात्रों ने सरकार के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन किया है. इस दौरान छात्रों ने ‘Long live the King’ के नारे भी लगाए हैं, जो ईरान के पूर्व राजा के बेटे हैं. हालांकि, इसके तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के दरवाज़े को ब्लॉक करके छात्रों को हिरासत में लिया है.