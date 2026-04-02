ईरान अमेरिका युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास कमांडर रमज़ान काद्रोव और उनके चेचन्या लड़ाकों ने तेहरान में अमेरिकी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ने का ऐलान किया है. रमज़ान काद्रोव ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिकी सेना ईरान पर ज़मीनी हमला करती है तो चेचन्या लड़ाके ईरान में अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैनात होंगे. चेचन्या लड़ाकों ने अमेरिका के ईरान के खिलाफ इस

युद्ध को एक धर्म युद्ध बताया है और ईरान के समर्थन में लड़ने का ऐलान किया है. चेचन्या लड़ाकों का कहना है कि वो ईरान में उनका हस्तक्षेप एक जिहाद होगा, जो अल्लाह और शैतान के बीच ईरान की सुरक्षा के लिए जंग होगी.