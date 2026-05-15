ईरान ने अपने 33 में से 30 मिसाइल ठिकाने फिर से एक्टिव कर लिए हैं. इसके अलावा, ईरान के 70 फीसदी मोबाइल लॉन्चर्स फिर से सक्रिय हो चुके हैं. यहां तक कि 40 दिनों की जंग लड़ने के बावजूद ईरान की 70 फीसदी मिसाइल अभी भी सुरक्षित हैं. लेकिन, इसके उलट अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते है. वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की

एक न्यूज़ एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका का गोलाबारूद का ज़खीरा खतरनाक स्तर पर कम हो चुका है. और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको लेकर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, जिससे इस ज़खीरे को भरा जा सके. मामले से वाकिफ अमेरिका के 2 अधिकारियों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ये जानकारी अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी को दी है. सूत्र के मुताबिक, नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट को 20 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी.