Co-presented by
KIA Seltos
Associate Sponsor
SBI
Newsletters
LIVE TV
Produced by sunil kumar
05:20 | Updated:

Iran US News: खामनेई के पास ‘सीक्रेट’ बम, ट्रंप पर बड़ी प्लानिंग!

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ संभावित युद्ध के बीच अमेरिका लगातार धीरे-धीरे कतर में बने अल उदेद एय़रबेस से अपने सैनिकों को निकाल रहा है.

ईरान के संभावित हमले को देखते हुए अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को निकाल रहा है. अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कही है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ संभावित युद्ध के बीच अमेरिका लगातार धीरे-धीरे कतर में बने अल उदेद एय़रबेस से अपने सैनिकों को निकाल रहा है. दि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अधिकारियों के

हवाले से कहा कि अमेरिका अभी तक अल उदेद एयर बेस से अपने हज़ारों सैनिकों को निकाल चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ना सिर्फ कतर से बल्कि, बहरीन में बने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े से भी सैनिकों को निकालने में लगा है. कुछ इसी तरह से इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात से भी अमेरिकी सैनिकों को निकाला जा रहा है.

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर