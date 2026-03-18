Iran-US War: NATO देशों ने ईरान युद्ध में शामिल होने से किया इंकार भड़के ट्रंप, अली लारीजानी की मौत

Iran-US War: ईरान- अमेरिका जंग में ट्रंप की हेकड़ी टूटते हुए नजर आ रही है। ईरान ने अब सुपर पावर की ऐसी हालात कर दी है कि, ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद जिस देश का सबसे ज्यादा विरोध किया था। अब उसी देश से उन्हें मदद मांगनी पड़ रही है। ताकि किसी तरह से ये युद्ध खत्म हो सके, ये देश कोई और नहीं बल्कि चीन है। अब सवाल ये

है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि, अमेरिका की ऐसी स्थिति हो गई है। युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार ट्रंप दावा कर रहे हैं कि, अब ईरान खत्म हो गया है। उसके पास कुछ नहीं बचा है,फिर अब ट्रंप चीन से मदद क्यों मांग रहे हैं।