ईरान अमेरिका जंग के बीच इज़रायली सेना के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव रहा है. ईरान ने एक साथ इज़रायल के ऊपर सैकड़ों मिसाइलें फायर की थीं. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़रायल की हफ्तों तक चली जंग के बाद इज़रायल के ज़खीरे में बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर की संख्या सिर्फ 2 अंकों में सिमट कर रह गई है. इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

की सरकार के एक अधिकारी ने ड्रॉप साइट न्यूज़ को बताया कि उन्हें यह चुनना पड़ रहा है कि वे किसे मार गिराएँ. व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने हथियारों के घटते भंडार से जुड़े सवालों के लिए इज़रायली सेना का हवाला दिया. वहीं, इज़रायली सेना ने ड्रॉप साइट न्यूज़ को बताया कि हम इसकी जाँच कर रहे हैं.